Врач рассказал, можно ли беременным алкоголь

На данный момент научные работы ясно показывают, что употребление большого количества алкоголя во время беременности сказывается на здоровье ребёнка. В этом случае повышается вероятность рождения детей с проблемами неврологического развития.

При чрезмерном или запойном употреблении спиртного возникают фетальные нарушения алкогольного спектра. Они включают такие симптомы, как деформации мозга и лица ребёнка, проблемы с едой и сном, со слухом и зрением, низкий вес при рождении. У детей с такими расстройствами выше риск возникновения когнитивных и поведенческих проблем, а также проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков в более позднем возрасте.