Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2024, 15:45
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Врач рассказал, можно ли беременным алкоголь

Навредит ли это ребёнку?
Последние исследования показывают, что большие дозы спиртного и запои во время беременности действительно плохо сказываются на плоде. Но вот для малых доз ответ не столько однозначен.
Врач рассказал, можно ли беременным алкоголь
© Medical Xpress

На данный момент научные работы ясно показывают, что употребление большого количества алкоголя во время беременности сказывается на здоровье ребёнка. В этом случае повышается вероятность рождения детей с проблемами неврологического развития.

При чрезмерном или запойном употреблении спиртного возникают фетальные нарушения алкогольного спектра. Они включают такие симптомы, как деформации мозга и лица ребёнка, проблемы с едой и сном, со слухом и зрением, низкий вес при рождении. У детей с такими расстройствами выше риск возникновения когнитивных и поведенческих проблем, а также проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков в более позднем возрасте.

Врач рассказал, можно ли беременным алкоголь
© Walnut Hill OBGYN

При этом не существует никаких доказательств того, что низкие дозы алкоголя безопасны для беременных. Одна из причин этого заключается в том, что проведение таких исследований на людях нецелесообразно и неэтично. Учёные не могут проводить эксперименты, способные навредить матери и ребёнку.

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