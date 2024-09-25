Врач рассказал, можно ли одновременно принимать цинк и витамин С

Врач рассказал, можно ли одновременно принимать цинк и витамин СЭти две добавки сейчас популярны
Витамин C важен для поддержания иммунитета, создания коллагена, помогает организму усваивать железо, защищает клетки от повреждений. Наш организм этот витамин не вырабатывает.
Цинк участвует в росте клеток, обмене веществ и иммунной функции. Также он играет важную роль в борьбе с инфекциями, поддержании работы иммунной системы.
Совместный приём витамина С и цинка может принести пользу тем, кто заинтересован в укреплении иммунной системы и общего здоровья.
Пищевые добавки, содержащие витамин С или цинк, можно принимать в любое время дня, с едой или без неё. Если вы будете их пить во время приёма пищи, то снизите риск возникновения желудочно-кишечных побочных эффектов.
Обычно считается безопасным одновременный приём витамина С и цинка. Но высокие дозы этих веществ имеют схожие побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, в том числе спазмы желудка, тошноту и рвоту. Если вы принимаете витамин С для улучшения усвоения железа, то приём цинка вместе с ним может повлиять на уровень железа.
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