Врач рассказал, можно ли одновременно принимать цинк и витамин С

Пищевые добавки, содержащие витамин С или цинк, можно принимать в любое время дня, с едой или без неё. Если вы будете их пить во время приёма пищи, то снизите риск возникновения желудочно-кишечных побочных эффектов.

Обычно считается безопасным одновременный приём витамина С и цинка. Но высокие дозы этих веществ имеют схожие побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, в том числе спазмы желудка, тошноту и рвоту. Если вы принимаете витамин С для улучшения усвоения железа, то приём цинка вместе с ним может повлиять на уровень железа.

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