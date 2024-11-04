Врач рассказал, насколько эффективны популярные способы улучшения сна

Перенаправление энергии на сон

Температура в спальне должна составлять 18,3 градусов по Цельсию. Также убедитесь, что в комнате тихо и нет цифровых устройств. Устройство, подключённое к сети, всё равно излучает синий свет. Некоторые люди к этому восприимчивы.

Безалкогольный коктейль

Он включает магниевый порошок, терпкий вишнёвый сок и газированную воду. Считается, что эта смесь помогает расслабиться. Однако в действительности это не так. Хотя этот коктейль поможет вам выработать ритуал отхода ко сну.

Домашние животные в постели

Делить кровать с питомцем или нет — выбор каждого. Но это может быть проблемой, если собака или кошка занимает много места и вы не можете двигаться или если у вас аллергия.