Врач рассказал, опасны ли энергетики для сердца

Опубликовано 16 июля 2024, 21:45
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Врач рассказал, опасны ли энергетики для сердцаВот что об этом нужно знать
Большинство энергетических напитков содержат стимулирующие ингредиенты, а также много кофеина. Учёные из клиники Майо недавно опубликовали исследование, посвящённое рискам употребления энергетических напитков людьми с генетическими заболеваниями сердца.
По словам доктора Майкла Акерманаа, кардиолога-генетика из клиники Майо, здоровое сердце может отлично справляться со всеми химическими веществами в энергетиках, а вот слабое может не выдержать.
Доктор Акерман предупредил, что употребление энергетических напитков, особенно в больших количествах, может ухудшить состояние у людей с генетическими болезнями сердца. Например, у них может возникнуть потенциально опасная для жизни аритмия.
Поэтому нужно быть осторожным при употреблении энергетиков. Важно также сообщить об этом лечащему врачу.
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