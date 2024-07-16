Врач рассказал, опасны ли энергетики для сердца

По словам доктора Майкла Акерманаа, кардиолога-генетика из клиники Майо, здоровое сердце может отлично справляться со всеми химическими веществами в энергетиках, а вот слабое может не выдержать.

Доктор Акерман предупредил, что употребление энергетических напитков, особенно в больших количествах, может ухудшить состояние у людей с генетическими болезнями сердца. Например, у них может возникнуть потенциально опасная для жизни аритмия.