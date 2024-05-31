Врач рассказал, почему сон так важен для здоровья сердца

Врач рассказал, почему сон так важен для здоровья сердцаИ это доказывают научные исследования
Хороший ночной сон обеспечивает человека энергией. Также он важен для предотвращения развития в будущем хронических заболеваний: диабета, сердечных приступов, инсульта.
В сутки взрослым рекомендуется спать минимум семь часов. Старайтесь при этом ложиться и вставать в одно и то же время, создавайте такую среду в комнате, чтобы вам легче было заснуть.
К хорошим привычкам сна относятся: одинаковое время засыпания и подъёма с постели (в том числе в выходные), регулярная физическая активность, сокращение времени на дремоту или отказ от неё, ограничение потребления кофеина, алкоголя и никотина или полный отказ от них, отказ от обильного питания и большого количества жидкости перед сном, комфорт в спальне, расслабляющий ритуал перед сном.
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