Врач рассказал, почему сон так важен для здоровья сердца

К хорошим привычкам сна относятся: одинаковое время засыпания и подъёма с постели (в том числе в выходные), регулярная физическая активность, сокращение времени на дремоту или отказ от неё, ограничение потребления кофеина, алкоголя и никотина или полный отказ от них, отказ от обильного питания и большого количества жидкости перед сном, комфорт в спальне, расслабляющий ритуал перед сном.

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