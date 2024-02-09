Врач рассказал, почему так важно поддерживать в норме кровяное давление

Врач Виджай Намби подчеркнул, что зачастую высокое кровяное давление невозможно почувствовать до тех пор, пока не станет слишком поздно. Поэтому важно регулярно проходить обследования.

Высокое кровяное давление, или гипертония, может на долгие годы незаметно повредить ваши артерии и сердце. Это всё может привести к сердечному приступу, инсульту или сердечной недостаточности. Также это повышает вероятность возникновения аневризмы. Из-за того, что повышенное артериальное давление затрагивает артерии по всему телу, у человека могут возникнуть проблемы со зрением или почками.