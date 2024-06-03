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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2024, 03:00
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Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и рака

Здоровье печени во многом зависит от рациона
Доктор Йылдырай Танрывер, эксперт по онкологии, рассказал подробнее о печени и о влиянии на неё кофе.
Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и рака
© Harvard Health

По словам врача, если каждый день употреблять три чашки кофе, то можно защититься от рака и ожирения печени. Кроме того, нужно убрать из рациона спиртное. Дело в том, что эти напитки считаются одной из основных причин рака печени и ожирения печени.

Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и рака
© Pixabay Image by StockSnap from Pixabay

Самые распространённые причины хронических заболеваний печени — это алкоголь, нарушения питания, вирусы, гепатит В и С. Ожирение печени встречается у 25% людей во всём мире, а в Турции — у 30%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.