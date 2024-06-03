Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и рака

Опубликовано 03 июня 2024, 03:00
1 мин.
Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и ракаЗдоровье печени во многом зависит от рациона
Доктор Йылдырай Танрывер, эксперт по онкологии, рассказал подробнее о печени и о влиянии на неё кофе.
По словам врача, если каждый день употреблять три чашки кофе, то можно защититься от рака и ожирения печени. Кроме того, нужно убрать из рациона спиртное. Дело в том, что эти напитки считаются одной из основных причин рака печени и ожирения печени.
Самые распространённые причины хронических заболеваний печени — это алкоголь, нарушения питания, вирусы, гепатит В и С. Ожирение печени встречается у 25% людей во всём мире, а в Турции — у 30%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.