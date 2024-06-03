Врач рассказал, сколько чашек кофе в сутки защитят от ожирения печени и рака

Самые распространённые причины хронических заболеваний печени — это алкоголь, нарушения питания, вирусы, гепатит В и С. Ожирение печени встречается у 25% людей во всём мире, а в Турции — у 30%.

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