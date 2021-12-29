Врач рассказал, зачем нужны разные типы масок против COVID-19

Врач рассказал, зачем нужны разные типы масок против COVID-19По словам специалиста, всё зависит от обстоятельств
Как отмечает Нил Маниар, профессор практики общественного здравоохранения, доцент кафедры медицинских наук и директор магистерской программы общественного здравоохранения в Северо-Восточном регионе, выбор маски для защиты от ковида зависит от обстоятельств. Вообще маска должна обладать тремя функциями: быть удобной, функциональной и обладать способностью к фильтрации вредных веществ. Для омикрона, например, важны все три аспекта, но в особенности те, что связаны с удобством и фильтрацией.
Согласно результатам исследования Лоретты Фернандес, доцента кафедры гражданской и экологической инженерии Северо-Восточного института, подобранные по размеру (без «зазоров») маски оказались в некоторых случаях эффективнее других на 25% и 50%.
Если говорить о фильтрации, то респираторы N95 или аналогичные им - это то, что способно максимально защитить от коронавируса и вредных частиц. Однако позволить себе приобрести подобные маски могут далеко не все. Фернандес в ходе экспериментов выяснила, что по эффективности к респиратору может приблизиться такая маска, которая создана из двух слоёв махровой ткани.
Ещё один вариант улучшения фильтрации - двойная маска. К примеру, можно носить под тканевой маской хирургическую.
Важный аспект - водонепроницаемость маски. Если она впитывает жидкость, то заражение также может произойти. Также избежать такого заражения - при попадании жидкости - можно благодаря «маскам-уткам».
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.