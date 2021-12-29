Врач рассказал, зачем нужны разные типы масок против COVID-19

Если говорить о фильтрации, то респираторы N95 или аналогичные им - это то, что способно максимально защитить от коронавируса и вредных частиц. Однако позволить себе приобрести подобные маски могут далеко не все. Фернандес в ходе экспериментов выяснила, что по эффективности к респиратору может приблизиться такая маска, которая создана из двух слоёв махровой ткани.

Ещё один вариант улучшения фильтрации - двойная маска. К примеру, можно носить под тканевой маской хирургическую.

Важный аспект - водонепроницаемость маски. Если она впитывает жидкость, то заражение также может произойти. Также избежать такого заражения - при попадании жидкости - можно благодаря «маскам-уткам».

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