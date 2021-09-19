Врач рассказал, зачем в поликлиниках выписывают "бесполезные" лекарства

Специалист добавил, что ОРВИ могут спутать с такими заболеваниями, как грипп, ангина, бактериальный бронхит, гнойная пневмония, коронавирус. При этом один из признаков инфекцией, вызванной бактериями, - мокрый кашель с мокротой жёлто-зелёного цвета. Ещё пациент в этом случае по-другому переносит повышение температуры, у него несколько иные анализы крови, чем при вирусной инфекции.

Также Антон Ершов назвал особенности анализа крови при вирусном заболевании. Это уменьшение числа лейкоцитов, а также увеличение лимфоцитов при снижении нейтрофилов. Ещё пациентов беспокоит сухой кашель или же кашель с прозрачной мокротой.

По словам врача, при COVID-19 абсолютно бесполезным и даже вредным является приём антибиотиков. Они действуют только на бактерии, а не на вирусы, к тому же подавляют наш иммунитет. Конечно, согласился эксперт, бывает, что к вирусной инфекции добавляется бактериальная, но такое происходит не всегда.