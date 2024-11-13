Врач рассказала, чем опасна для здоровья необъяснимая потеря веса

Наш вес может меняться на 0,5−1 кг изо дня в день из-за гормонов, задержки воды и других факторов. Но если вы похудели внезапно сильнее — это признак проблем со здоровьем. У вас может быть рак, желудочно-кишечные расстройства, психические заболевания.

Если вы потеряли за 6−12 месяцев 4,5 кг или менее 5% от первоначального веса, то это проблема. Более трети людей, которые обращаются к врачу с жалобой на неожиданное похудение, страдают недиагностированным раком. Примерно через и десяти случаев рака начинаются именно так.