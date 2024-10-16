Врач рассказала, что нам нужно знать о сезоне гриппа и простуды

Грипп вызывается вирусами, которые легко передаются от человека к человеку. В основном эти вирусы поражают нос, горло и лёгкие. Симптомы гриппа: лихорадка, озноб, мышечные боли, кашель, заложенность носа, насморк, головные боли и усталость.

В отличие от простуды грипп возникает неожиданно и может привести к серьёзным осложнениям. То есть к пневмонию, бронхиту и даже смерти.

Распространяется в основном грипп через капли, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает. Эти капли могут попадать в рот или нос людей, которые находятся рядом, или задерживаться на поверхностях (на них вирус способен жить до 48 часов).