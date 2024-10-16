Врач рассказала, что нам нужно знать о сезоне гриппа и простуды

Врач рассказала, что нам нужно знать о сезоне гриппа и простудыНеобходимо принять определённые меры предосторожности
Грипп вызывается вирусами, которые легко передаются от человека к человеку. В основном эти вирусы поражают нос, горло и лёгкие. Симптомы гриппа: лихорадка, озноб, мышечные боли, кашель, заложенность носа, насморк, головные боли и усталость.
В отличие от простуды грипп возникает неожиданно и может привести к серьёзным осложнениям. То есть к пневмонию, бронхиту и даже смерти.
Распространяется в основном грипп через капли, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает. Эти капли могут попадать в рот или нос людей, которые находятся рядом, или задерживаться на поверхностях (на них вирус способен жить до 48 часов).
Ежегодно вакцины от гриппа обновляются. Они содержат инактивированные или ослабленные вирусы гриппа, которые не могут вызвать болезнь, но помогают иммунной системе вырабатывать антитела. Эти антитела защищают от заражения при контакте с живыми вирусами гриппа. После вакцинации иммунитет вырабатывается примерно через две недели.
Одна из ключевых преимуществ прививки в том, что она значительно снижает риск возникновения тяжёлой формы болезни, госпитализации и смерти от гриппа. Особенно важно это для пожилых людей, детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
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