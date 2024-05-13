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Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2024, 00:00
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Врач рассказала, что женщинам нужно знать о замораживании яйцеклеток

Известно, что в яичниках их ограниченное количество
Всё больше женщин сейчас пытаются сохранить фертильность с возрастом. И самый популярный метод для этого — замораживание яйцеклеток.
Врач рассказала, что женщинам нужно знать о замораживании яйцеклеток
© The Center for Fertility and Gynecology

Известно, что яичники стареют намного быстрее, чем остальные наши органы. В результате женщина с возрастом теряет всё больше и больше яйцеклеток. В конечном итоге это приводит к менопаузе и бесплодию.

Кроме того, с возрастом ухудшается качество яйцеклеток. В ДНК, генетическом материале яйцеклеток, происходит больше изменений. Это приводит к увеличению частоты хромосомных аномалий, что способствует большей вероятности выкидышей, осложнений беременности и рождения детей с генетическими заболеваниями.

По всем перечисленным выше причинам женщины замораживают яйцеклетки. Но как это работает, насколько это надёжно и каковы риски?

Врач рассказала, что женщинам нужно знать о замораживании яйцеклеток
© Getty

Замораживание яйцеклеток представляет собой медицинский процесс, который включает гормональную стимуляцию яичников для перепроизводства яйцеклеток. У большинства женщин в возрасте 38 лет и младше собирают около 7−14 яйцеклеток.

Далее жизнеспособные яйцеклетки замораживают и хранят до тех пор, пока они не понадобятся. После этого делают ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и один или несколько жизнеспособных эмбрионов имплантируют обратно в матку женщины.

Процесс замораживания яйцеклеток может быть медленным или быстрым (мгновенное замораживание). Доказано, что последний метод увеличивает выживаемость яиц и улучшает показатели наступления беременности.

Тем не менее гарантий эффективности этого метода нет. Подсчитано на основе данных женщин по большей части моложе 30 лет, что выживаемость яйцеклеток после витрификации и оттаивания составляет 90−97%, уровень оплодотворения — 71−79%, уровень имплантации — 17−41%. Общий процент наступления беременности на один витрифицированный и размороженный ооцит составляет всего 4,5−12%.

Также заморозка яйцеклеток и ЭКО имеют риски для здоровья женщины. Они включают проблемы, связанные с гиперстимуляцией яичников, вынашиванием плода в старшем возрасте, риск для потомства (например, низкий вес при рождении, задержка внутриутробного развития, возможный повышенный риск врождённых аномалий).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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