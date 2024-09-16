Врач рассказала, как по расположению головной боли понять её тип

Мигрень, при которой возникает интенсивная пульсирующая боль, обычно сильнее ощущается на одной стороне головы. Часто мигрени распространяются от виска к глазу или проявляются на одной стороне лба. Чаще, чем при других головных болях, при мигрени встречаются тошнота, чувствительность к свету и звуку, нарушения зрения.

Головные боли, которые распространяются от шеи к затылку, могут указывать на отражённую боль от артрита в шее. Они могут усиливаться при определённых движениях шеи или при давлении на определённые точки на шее.

Головные боли, связанные с пазухами носа, обычно ощущаются как тупая, пульсирующая боль в области носовых пазух на передней части лица. Часто эти боли усугубляются заложенностью и воспалением пазух носа.

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