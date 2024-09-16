Врач рассказала, как по расположению головной боли понять её тип

Врач рассказала, как по расположению головной боли понять её типЧасто встречаются, например, головные боли напряжения
Обычно головные боли напряжения охватывают голову, как тугая повязка. Сама по себе боль тупая, ноющая. Ощущается она в области лба и висков или в затылке и шее. Связаны такие боли часто со стрессом, плохой осанкой, недостатком сна и напряжением глаз. Чрезмерное потребление кофеина и обезвоживание могут усугубить это состояние.
Мигрень, при которой возникает интенсивная пульсирующая боль, обычно сильнее ощущается на одной стороне головы. Часто мигрени распространяются от виска к глазу или проявляются на одной стороне лба. Чаще, чем при других головных болях, при мигрени встречаются тошнота, чувствительность к свету и звуку, нарушения зрения.
Головные боли, которые распространяются от шеи к затылку, могут указывать на отражённую боль от артрита в шее. Они могут усиливаться при определённых движениях шеи или при давлении на определённые точки на шее.
Головные боли, связанные с пазухами носа, обычно ощущаются как тупая, пульсирующая боль в области носовых пазух на передней части лица. Часто эти боли усугубляются заложенностью и воспалением пазух носа.
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