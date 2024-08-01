Врач рассказала, как распознать грипп, ковид или другое заболевание, если вы чувствуете себя плохо

Врач рассказала, как распознать грипп, ковид или другое заболевание, если вы чувствуете себя плохоОбратите внимание на симптомы
Если вы чувствуете, что заболели, то у вас в лучшем случае может быть «простуда». Она может быть вызвана любым из сотен вирусов, чаще всего риновирусом, длится недолго и проходит сама.
Но бывают и более серьёзные респираторные заболевания. Вот что об этом нужно знать.
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). У большинства людей он ощущается примерно как простуда и длится несколько дней. При этом младенцы, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом рискуют из-за этого заработать бронхиолит или пневмонию. РСВ не является сезонным, поэтому вы можете заболеть им как летом, так и зимой. При этом он очень заразен.
Грипп. Обычно эта инфекция начинается с боли в горле, головной боли. Эти симптомы быстро переходят в высокую температуру, общие боли и чрезмерную усталость. Это всё может длиться неделю или больше. Грипп — сезонное заболевание с пиками в зимние месяцы. Вакцинация от него начинается осенью.
COVID-19. В группу риска здесь входят только люди старше 70 лет. Вероятность тяжёлого течения болезни также выше при наличии астмы или хронической обструктивной болезни лёгких, диабета, рака, заболеваний почек, ожирения или болезней сердца. Многие люди возвращаются к работе уже спустя неделю или две после этой болезни. Однако значительная часть пациентов продолжает испытывать длительные симптомы, такие как усталость, одышка, туман в голове и перемены настроения. Это всё признаки затяжного ковида.
Что-то другое. Симптомы простуды и гриппа могут вызывать более 200 различных вирусов. Если у вас развился кашель, который не проходит, и/или вы начинаете откашливать мокроту, это может быть бактериальная инфекция. Например, коклюш (стриптококк), пневмококк, гемофильная палочка или моракселла катаралис. Лучше всего обратиться в этом случае к лечащему врачу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.