Врач рассказала, как распознать грипп, ковид или другое заболевание, если вы чувствуете себя плохо

Если вы чувствуете, что заболели, то у вас в лучшем случае может быть «простуда». Она может быть вызвана любым из сотен вирусов, чаще всего риновирусом, длится недолго и проходит сама.

Но бывают и более серьёзные респираторные заболевания. Вот что об этом нужно знать.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). У большинства людей он ощущается примерно как простуда и длится несколько дней. При этом младенцы, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом рискуют из-за этого заработать бронхиолит или пневмонию. РСВ не является сезонным, поэтому вы можете заболеть им как летом, так и зимой. При этом он очень заразен.

Грипп. Обычно эта инфекция начинается с боли в горле, головной боли. Эти симптомы быстро переходят в высокую температуру, общие боли и чрезмерную усталость. Это всё может длиться неделю или больше. Грипп — сезонное заболевание с пиками в зимние месяцы. Вакцинация от него начинается осенью.