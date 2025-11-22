Врач рассказала, как сохранить здоровье кишечника в праздники

Одно из самых частых заблуждений людей по поводу питания заключается в том, что именно от него зависит в основном наше здоровье. Но это вовсе не так. Многие другие аспекты нашей жизни влияет на то, как мы себя чувствуем. К примеру, это количество сна, уровень стресса.

При этом между кишечником и мозгом существует прямая связь. Стресс влияет на всю эту пищеварительную систему, и мы физиологически это тоже ощущаем. К примеру, из-за стресса человек может страдать от тошноты, диареи, рвоты, запора, изжоги.

Один из способов улучшить состояние вашего кишечника в праздники - есть минимально обработанные продукты. Например, это сладкий картофель, тыква, брюссельская капуста, кабачки, свёкла.

После еды полезно прогуляться: это стимулирует пищеварение, способствует выведению газов и нормализации уровня сахара в крови.