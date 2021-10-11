Врач рассказала, как восстановить сбитый режим сна

Врач рассказала, как восстановить сбитый режим снаДля этого нужно соблюдать несколько правил
Специалист объяснила, пишет «Лайф» со ссылкой на материал радио Sputnik, что при нарушении режима сна в организме человека не вырабатывается нужное количество гормона мелатонин, отвечающего за сон. Более того, из-за неспособности заснуть повышается уровень гормона стресса. Ирина Ярцева говорит: «Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встаёт разбитый».
Кроме того, нужно следовать нескольким правилам. Так, за час до сна необходимо убрать гаджеты, выключить телевизор, приглушить свет. Также медик рекомендует послушать музыку или же почитать книгу, но в полутёмном помещении. А перед принятием гормона мелатонина лучше получить консультацию специалиста.
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