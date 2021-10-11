Врач рассказала, как восстановить сбитый режим сна

Кроме того, нужно следовать нескольким правилам. Так, за час до сна необходимо убрать гаджеты, выключить телевизор, приглушить свет. Также медик рекомендует послушать музыку или же почитать книгу, но в полутёмном помещении. А перед принятием гормона мелатонина лучше получить консультацию специалиста.

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