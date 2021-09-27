Врач рассказала о симптомах кровоизлияния в мозг

Врач рассказала о симптомах кровоизлияния в мозгИ о том, чем головная боль при этом отличается от обычной
Как отмечает врач-невролог ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения Москвы и заведующая консультативно-диагностическим центром Татьяна Вон, во время кровоизлияния человек испытывает боль, которая охватывает всю голову. Этим она и отличается от обычной. Также в этом случае может наблюдаться нарушение сознания.
Мигрень же охватывает только одну половину головы. В целом человек при этом ощущает повторяющиеся приступы боли в этой части головы. Длиться один приступ может 4-72 часа.
Если головная боль - это признак каких-то других проблем в организме, то у пациента всегда будут симптомы, указывающие на это: неврологические, инфекционные, соматические. Например, если есть проблемы с давлением, то появится шум в ушах и распирающая боль.
Вместе с тем эксперт подчеркнула, что при любой головной боли, которая длится долгое время, лучше всего идти на приём к неврологу.