Врач рассказала о симптомах кровоизлияния в мозг

Мигрень же охватывает только одну половину головы. В целом человек при этом ощущает повторяющиеся приступы боли в этой части головы. Длиться один приступ может 4-72 часа.

Если головная боль - это признак каких-то других проблем в организме, то у пациента всегда будут симптомы, указывающие на это: неврологические, инфекционные, соматические. Например, если есть проблемы с давлением, то появится шум в ушах и распирающая боль.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что при любой головной боли, которая длится долгое время, лучше всего идти на приём к неврологу.