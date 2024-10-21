Врач развенчал самые большие мифы о здоровье кишечника

Сейчас у нас есть довольно большое количество самой разной информации о здоровья, включая ту, что транслируется в соцсетях. Однако это никак не контролируется, поэтому бывает сложно понять, правду мы читаем или вымысел.

Польза яблочного уксуса, по словам врача, — это в основном правда. Но вокруг этого продукта слишком много шумихи. Яблочный уксус — это ферментированный продукт. Доказано, что добавление такой пищи в рацион может повысить разнообразие в нашем кишечном микробиоме.

Многие пытаются справиться со вздутием живота и запорами при помощи употребления касторового масла. Однако эксперт сказал, что это не лучшая стратегия.