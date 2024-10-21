Врач развенчал самые большие мифы о здоровье кишечника

Врач развенчал самые большие мифы о здоровье кишечникаСейчас об этом очень много разной информации
Сейчас у нас есть довольно большое количество самой разной информации о здоровья, включая ту, что транслируется в соцсетях. Однако это никак не контролируется, поэтому бывает сложно понять, правду мы читаем или вымысел.
Польза яблочного уксуса, по словам врача, — это в основном правда. Но вокруг этого продукта слишком много шумихи. Яблочный уксус — это ферментированный продукт. Доказано, что добавление такой пищи в рацион может повысить разнообразие в нашем кишечном микробиоме.
Многие пытаются справиться со вздутием живота и запорами при помощи употребления касторового масла. Однако эксперт сказал, что это не лучшая стратегия.
Что касается пребиотических газированных напитков, то их польза — по большей части вымысел. Лучше всё же по отдельности принимать пищевые добавки и наслаждаться такими напитками. К тому же из-за пребиотической газировки у вас почти наверняка будет вздутие живота.
А вот ограниченное по времени питание действительно может помочь организму. Но лучше всего в этом случае придерживаться интуитивного подхода. Также важно понимать, что способность усваивать пищу отличается в разное время дня. Хуже всего еда усваивается поздно днём.
Пробиотические добавки могут быть полезными, но только если их правильно принимать. Пробиотики способны помочь при проблемах с пищеварением, но всё же в первую очередь нужно сосредоточиться на питании и образе жизни, а не на приёме добавок.
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