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Врач сообщил, какие результаты анализов требуют вызова скорой помощи

И на какие процессы в организме они указывают
Результаты некоторых анализов могут быстро сообщить о проблемах в организме. При этом пациент может себя чувствовать хорошо и не подозревать, что ему угрожает опасность. О том, какие числа при анализе крови говорят об опасности, рассказал "Лайфу" доктор медицинских наук Антон Ершов.
Врач сообщил, какие результаты анализов требуют вызова скорой помощи

Медик предупредил, что обращать внимание нужно на анализ крови. Если количество С-реактивного белка в организме - от 100 миллиграммов на литр и выше, то необходимо срочно звонить в скорую. Антон Ершов подчеркнул, что "во всех цивилизованных странах это показатель к госпитализации". При этом не имеет значения, хорошее или плохое самочувствие у пациента.

Врач сообщил, какие результаты анализов требуют вызова скорой помощи

Автор материала напомнила, что С-реактивный белок в большом количестве вырабатывается у человека при остром воспалении. В норме его в организме не должно быть больше 5 миллиграммов на литр. В крови он также появляется, если у человека есть какая-то инфекция, травма, хроническая болезнь (только при некоторых из них). Сигнализирует это вещество вообще о любом отмирании либо повреждении тканей, клеток в организме.

Кроме того, большое количество С-реактивного белка бывает, когда воспаляются стенки сосудов (при этом именно внутреннюю часть этих стенок поражает ковид) или перед цитокиновым штормом.

Однако Антон Ершов добавил, что в российских медицинских учреждениях крайне редко С-реактивный белок определяют сразу же. Чаще всего результат выдаётся лишь на следующий день. В Москве сейчас, как рассказал врач, начинают использовать специальные приборы для быстрого анализа крови на этот белок. За три минуты устройство определяет количество веществ в капле крови.