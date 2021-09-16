Врач сообщил, какие результаты анализов требуют вызова скорой помощи

Автор материала напомнила, что С-реактивный белок в большом количестве вырабатывается у человека при остром воспалении. В норме его в организме не должно быть больше 5 миллиграммов на литр. В крови он также появляется, если у человека есть какая-то инфекция, травма, хроническая болезнь (только при некоторых из них). Сигнализирует это вещество вообще о любом отмирании либо повреждении тканей, клеток в организме.

Кроме того, большое количество С-реактивного белка бывает, когда воспаляются стенки сосудов (при этом именно внутреннюю часть этих стенок поражает ковид) или перед цитокиновым штормом.

Однако Антон Ершов добавил, что в российских медицинских учреждениях крайне редко С-реактивный белок определяют сразу же. Чаще всего результат выдаётся лишь на следующий день. В Москве сейчас, как рассказал врач, начинают использовать специальные приборы для быстрого анализа крови на этот белок. За три минуты устройство определяет количество веществ в капле крови.