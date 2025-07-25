Врачи дали советы по борьбе с жиром на животе после 50 лет

Ежедневное движение. Даже короткие всплески активности помогают улучшить чувствительность к инсулину, поддержать уровень глюкозы в крови, повысить уровень энергии. Старайтесь каждый день уделять целенаправленной активности не менее 30 минут.

Силовые тренировки в приоритете. Рекомендуется на них тратить 20-30 минут ежедневно. Особенно эффективными для избавления от жира на животе будут лёгкие гантели, экспандеры, упражнения с собственным весом.

Питательный завтрак и другие приёмы пищи. После 50 лет важно получать много белка. Богатый этим веществом завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови, запустить обмен веществ на весь день. Старайтесь во время каждого приёма пищи съедать 20-30 г высококачественного белка.