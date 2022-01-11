Врачи дали восемь рекомендаций тем, кто хочет укрепить здоровье при помощи занятий спортом

Например, важна регулярность

Для того чтобы занятия спортом были эффективными, нужно правильно организовать процесс. Специалисты членов Консультативного совета Forbes по здоровью объяснили, как лучше всего это сделать. Подробнее - в материале.