Врачи дали восемь рекомендаций тем, кто хочет укрепить здоровье при помощи занятий спортом

Фитнес и здоровье
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Врачи дали восемь рекомендаций тем, кто хочет укрепить здоровье при помощи занятий спортомНапример, важна регулярность
Для того чтобы занятия спортом были эффективными, нужно правильно организовать процесс. Специалисты членов Консультативного совета Forbes по здоровью объяснили, как лучше всего это сделать. Подробнее - в материале.
Эксперты по фитнесу перечислили восемь правил, которым нужно следовать, чтобы тренировки были полезны для организма.
- Не пропускать ни дня. Важна именно регулярность. При этом, по словам Роберта Лахита, директора Института аутоиммунных и ревматических заболеваний при больнице Святого Джозефа в Патерсоне, с возрастом роль физической активности для здоровья становится ещё значительнее.
- Использовать правильную экипировку. Прежде всего, нужно подобрать верную обувь, которая предназначена для того или иного вида фитнеса. Также нужно вовремя менять стельки, обращать внимание на любую боль или дискомфорт при ношении обуви.
- Найти верную мотивацию. Например, можно представить, насколько хорошо вы станете себя чувствовать психологически и физически после тренировки.
- Сосредоточиться на ощущениях. Если всё время думать о том, как всё выглядит со стороны, то никаких результатов не будет.
- Подумать о влиянии спорта на здоровье мозга. Физические упражнения помогают улучшить работу мозга, насытить его кислородом. Кроме того, при регулярном выполнении эти упражнения позволяют поддерживать объём мозга, замедляют старение.
- Ценить собственное время. То есть нужно находить время на своё здоровье, на спорт, даже если кажется, что времени совсем нет.
- Помнить, что движение важнее результата. Не нужно сравнивать себя с другими. Нужно просто делать и наслаждаться процессом.
- Больше заниматься спортом. И это лучшее, что можно сделать для здоровья, по мнению доктора философии, генерального директора и соучредителя Международного общества спортивного питания Хосе Антонио.
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Источник: ИноСМИ