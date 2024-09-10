Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 сентября 2024, 17:15
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Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртного

Пора пересмотреть отношение к этим напиткам
У людей с древних времён сформировалась глубокая и запутанная связь с алкоголем. Но всё может измениться. Известно, например, что представители поколения Z и миллениалы (которым сейчас от 16 до 34 лет) сегодня пьют гораздо меньше, чем предыдущие поколения.
Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртного
© Getty Images

Преимущества отказа от алкоголя очевидны, в том числе для для вашего тела, мозга и кошелька. Это наверняка улучшит вашу жизнь. Но если вы не хотите полностью отказываться от выпивки, то в чём ключ к её меньшему потреблению?

Прежде всего, важно понять, как действует алкоголь. По словам доктора Райяна Зафара, нейропсихофармаколога из Имперского колледжа Лондона и члена Drug Science, спиртное влияет на несколько рецепторов в мозге: в первую очередь на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), дофамин и серотонин.

ГАМК уменьшает мозговую активность, снижая стресс и беспокойство. Он стимулируется алкоголем. При этом нарушения в системе ГАМК могут способствовать возникновению тревожности.

Кроме того, алкоголь подавляет глутамат — возбуждающий нейротрансмиттер. В результате вы получаете двойную дозу расслабления.

Далее идёт дофамин. Этот гормон обычно ассоциируется с кокаином, пользованием смартфонами. Он очень полезен для мозга. Исследования показали, что дофаминергические системы мозга, зависимого от алкоголя, изменяются. Способность отказаться от добавки спиртного подавляется ещё и разрушительным влиянием ГАМК на префронтальную кору, рациональную часть мозга, принимающую решения.

Есть ещё и серотонин. Этот гормон вызывает у нас радость, ощущение благополучия.

Всё это делает употребление алкоголя очень привлекательным. Но есть подвох. Алкоголь имеет серьёзные негативные последствия для здоровья, которые хорошо известны.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения отнесла 5,1% всех заболеваний и травм в мире к алкоголю.

Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртного
© Matt Chinworth

Самое распространённое явление при чрезмерном употреблении алкоголя — это заболевание печени. Если станете пить три дня подряд, то это уже увеличит количество жира в печени. Кроме того, алкогольная жировая болезнь печени развивается у 90% людей, которые выпивают более 40 г алкоголя (или четыре единицы, примерно две пинты пива или сидра, или два бокала вина) в день.

Также алкоголь — основная причина развития гипертонии. Она может привести к сердечным приступам, инсультам, развитию рака. По словам эксперта, женщины, которые употребляют один напиток в день, увеличивают свои шансы заболеть раком груди на 5−9%.

Кроме того, алкоголь снижает фертильность у обоих полов. Результаты исследования с участием почти 100 000 женщин показали, что лёгкое употребление алкоголя снижает фертильность на 11%, а умеренное или чрезмерное — на 23%.

Спиртные напитки делают сон прерывистым. В результате ухудшается общее качество сна.

По словам нейрофармаколога профессора Дэвида Натта, каждые 8 г алкоголя заставляют организм выделять около 80 мл мочи. Это в итоге может привести к обезвоживанию.

Отказаться от алкоголя может быть сложно отчасти из-за того, что он позволяет нам почувствовать себя связанными с другими. Если все наши друзья пьют, то возникает определённое давление на нас.

Эксперты советуют: в какое бы время дня вы ни употребляли алкоголь, выпивайте 1 литр воды, чтобы утолить жажду. Вы можете также скачать приложение, которое будет подсчитывать дозы спиртного.

Чтобы снизить вред, связанный с алкоголем, говорит доктор Зафар, человек должен убедиться, что у него есть по крайней мере два дня подряд без алкоголя в неделю. При этом дней без спиртного должно быть в целом больше. Это позволяет вашей печени работать нормально и стабилизирует нейрохимию вашего мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.