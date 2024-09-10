Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртного

Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртногоПора пересмотреть отношение к этим напиткам
Преимущества отказа от алкоголя очевидны, в том числе для для вашего тела, мозга и кошелька. Это наверняка улучшит вашу жизнь. Но если вы не хотите полностью отказываться от выпивки, то в чём ключ к её меньшему потреблению?
Прежде всего, важно понять, как действует алкоголь. По словам доктора Райяна Зафара, нейропсихофармаколога из Имперского колледжа Лондона и члена Drug Science, спиртное влияет на несколько рецепторов в мозге: в первую очередь на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), дофамин и серотонин.
ГАМК уменьшает мозговую активность, снижая стресс и беспокойство. Он стимулируется алкоголем. При этом нарушения в системе ГАМК могут способствовать возникновению тревожности.
Кроме того, алкоголь подавляет глутамат — возбуждающий нейротрансмиттер. В результате вы получаете двойную дозу расслабления.
Далее идёт дофамин. Этот гормон обычно ассоциируется с кокаином, пользованием смартфонами. Он очень полезен для мозга. Исследования показали, что дофаминергические системы мозга, зависимого от алкоголя, изменяются. Способность отказаться от добавки спиртного подавляется ещё и разрушительным влиянием ГАМК на префронтальную кору, рациональную часть мозга, принимающую решения.
Есть ещё и серотонин. Этот гормон вызывает у нас радость, ощущение благополучия.
Всё это делает употребление алкоголя очень привлекательным. Но есть подвох. Алкоголь имеет серьёзные негативные последствия для здоровья, которые хорошо известны.
В 2022 году Всемирная организация здравоохранения отнесла 5,1% всех заболеваний и травм в мире к алкоголю.
Самое распространённое явление при чрезмерном употреблении алкоголя — это заболевание печени. Если станете пить три дня подряд, то это уже увеличит количество жира в печени. Кроме того, алкогольная жировая болезнь печени развивается у 90% людей, которые выпивают более 40 г алкоголя (или четыре единицы, примерно две пинты пива или сидра, или два бокала вина) в день.
Также алкоголь — основная причина развития гипертонии. Она может привести к сердечным приступам, инсультам, развитию рака. По словам эксперта, женщины, которые употребляют один напиток в день, увеличивают свои шансы заболеть раком груди на 5−9%.
Кроме того, алкоголь снижает фертильность у обоих полов. Результаты исследования с участием почти 100 000 женщин показали, что лёгкое употребление алкоголя снижает фертильность на 11%, а умеренное или чрезмерное — на 23%.
Спиртные напитки делают сон прерывистым. В результате ухудшается общее качество сна.
По словам нейрофармаколога профессора Дэвида Натта, каждые 8 г алкоголя заставляют организм выделять около 80 мл мочи. Это в итоге может привести к обезвоживанию.
Отказаться от алкоголя может быть сложно отчасти из-за того, что он позволяет нам почувствовать себя связанными с другими. Если все наши друзья пьют, то возникает определённое давление на нас.
Эксперты советуют: в какое бы время дня вы ни употребляли алкоголь, выпивайте 1 литр воды, чтобы утолить жажду. Вы можете также скачать приложение, которое будет подсчитывать дозы спиртного.
Чтобы снизить вред, связанный с алкоголем, говорит доктор Зафар, человек должен убедиться, что у него есть по крайней мере два дня подряд без алкоголя в неделю. При этом дней без спиртного должно быть в целом больше. Это позволяет вашей печени работать нормально и стабилизирует нейрохимию вашего мозга.
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