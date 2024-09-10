Врачи и учёные рассказали, как алкоголь убивает здоровье и как отказаться от спиртного

Преимущества отказа от алкоголя очевидны, в том числе для для вашего тела, мозга и кошелька. Это наверняка улучшит вашу жизнь. Но если вы не хотите полностью отказываться от выпивки, то в чём ключ к её меньшему потреблению?

Прежде всего, важно понять, как действует алкоголь. По словам доктора Райяна Зафара, нейропсихофармаколога из Имперского колледжа Лондона и члена Drug Science, спиртное влияет на несколько рецепторов в мозге: в первую очередь на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), дофамин и серотонин.

ГАМК уменьшает мозговую активность, снижая стресс и беспокойство. Он стимулируется алкоголем. При этом нарушения в системе ГАМК могут способствовать возникновению тревожности.

Кроме того, алкоголь подавляет глутамат — возбуждающий нейротрансмиттер. В результате вы получаете двойную дозу расслабления.

Далее идёт дофамин. Этот гормон обычно ассоциируется с кокаином, пользованием смартфонами. Он очень полезен для мозга. Исследования показали, что дофаминергические системы мозга, зависимого от алкоголя, изменяются. Способность отказаться от добавки спиртного подавляется ещё и разрушительным влиянием ГАМК на префронтальную кору, рациональную часть мозга, принимающую решения.

Есть ещё и серотонин. Этот гормон вызывает у нас радость, ощущение благополучия.

Всё это делает употребление алкоголя очень привлекательным. Но есть подвох. Алкоголь имеет серьёзные негативные последствия для здоровья, которые хорошо известны.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения отнесла 5,1% всех заболеваний и травм в мире к алкоголю.