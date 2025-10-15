Врачи: хороший сон — лучшая привычка для поддержания здорового давления

На артериальное давление влияет множество факторов, связанных со сном. Это и его продолжительность, и качество, и регулярность.

Продолжительность сна

Вероятность развития гипертонии может повышаться как при недосыпе, так и при избытке сна. Для взрослых оптимальная продолжительность сна - 7-9 часов в сутки. Важно при этом спать регулярно. Метаанализ 16 исследований с участием более 1 миллиона человек показал, что сон менее 7 часов в день повышает риск возникновения гипертонии на 7%, а менее 5 часов - на 11%.

Качество сна

Частые ворочения или пробуждения тесно связаны с повышением артериального давления и риском развития гипертонии. Даже если вы спите достаточное количество часов в сутки. В ходе одного исследования с участием взрослых учёные обнаружили, что у тех, кто оценивал качество сна как довольно плохое, был на 22% выше риск развития гипертонии. У участников с очень плохим качеством сна этот риск был ещё выше - 48% по сравнению с теми, кто сообщил о высоком качестве сна.