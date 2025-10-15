Врачи: хороший сон — лучшая привычка для поддержания здорового давления

Врачи: хороший сон — лучшая привычка для поддержания здорового давленияИ это часто недооценивается
На артериальное давление влияет множество факторов, связанных со сном. Это и его продолжительность, и качество, и регулярность.
Продолжительность сна
Вероятность развития гипертонии может повышаться как при недосыпе, так и при избытке сна. Для взрослых оптимальная продолжительность сна - 7-9 часов в сутки. Важно при этом спать регулярно. Метаанализ 16 исследований с участием более 1 миллиона человек показал, что сон менее 7 часов в день повышает риск возникновения гипертонии на 7%, а менее 5 часов - на 11%.
Качество сна
Частые ворочения или пробуждения тесно связаны с повышением артериального давления и риском развития гипертонии. Даже если вы спите достаточное количество часов в сутки. В ходе одного исследования с участием взрослых учёные обнаружили, что у тех, кто оценивал качество сна как довольно плохое, был на 22% выше риск развития гипертонии. У участников с очень плохим качеством сна этот риск был ещё выше - 48% по сравнению с теми, кто сообщил о высоком качестве сна.
Регулярность сна
Те, у кого режим сна сильно меняется, намного чаще страдают гипертонией, чем те, у кого он регулярный. Последствия этого могут дать о себе знать довольно быстро. Так, одно исследование с участием 1600 пожилых людей показало, что всего одна неделя нерегулярного сна вызывает повышение артериального давления, даже у тех, у кого нет гипертонии. Ещё одно исследование, которое длилось 9 месяцев, продемонстрировало, что среднее изменение времени отхода ко сну на 34 минуты повышает риск развития гипертонии до 32%. И это не зависит от общей продолжительности сна или времени засыпания.
Апноэ сна
При обструктивном апноэ сна велик риск развития высокого кровяного давления. До 50% с этим заболеванием также страдают гипертонией, и наоборот. Особенно часто апноэ сна возникает у людей с резистентной гипертонией, то есть когда давление остаётся высоким даже при приёме лекарств или других методов лечения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.