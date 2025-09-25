Врачи, медсёстры и диетологи рассказали, как правильно питаться до и после прививки от гриппа

Врачи, медсёстры и диетологи рассказали, как правильно питаться до и после прививки от гриппаВозьмите это себе на заметку
Перед прививкой
Пейте на две чашки воды в день больше. Полностью менять рацион нет необходимости, но важно поддерживать водный баланс.
Отдавайте предпочтение противовоспалительной пище. Это свежие овощи и фрукты, полезные жиры (рыба, орехи), цельнозерновые продукты, фасоль, чечевица и многое другое.
Старайтесь есть сбалансированные разноцветные блюда. Они должны включать фрукты и овощи, которые считаются наиболее питательными продуктами.
Возьмите с собой закуску. Доказано, что небольшое количество воды и перекус перед вакцинацией иногда предотвращают обмороки, вызванные тревогой.
После прививки
Пейте достаточно жидкости. Один из побочных эффектов прививки от гриппа - лёгкая головная боль. Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог и дипломированный диетолог, говорит, что обезвоживание может её усугубить.
Добавьте в рацион немного пребиотиков и пробиотиков. Некоторые данные показывают, что продукты с этими веществами могут сделать вакцину эффективнее. Старайтесь употреблять фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, йогурт, кефир, ферментированные продукты.
При тошноте ешьте простые продукты. К ним относятся макароны, рис, солёные крекеры, авокадо, бананы.
Поддерживайте здоровые привычки в еде. Это отличный способ поддержать здоровье и благополучие.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.