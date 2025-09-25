Врачи, медсёстры и диетологи рассказали, как правильно питаться до и после прививки от гриппа

Перед прививкой

Пейте на две чашки воды в день больше. Полностью менять рацион нет необходимости, но важно поддерживать водный баланс.

Отдавайте предпочтение противовоспалительной пище. Это свежие овощи и фрукты, полезные жиры (рыба, орехи), цельнозерновые продукты, фасоль, чечевица и многое другое.

Старайтесь есть сбалансированные разноцветные блюда. Они должны включать фрукты и овощи, которые считаются наиболее питательными продуктами.

Возьмите с собой закуску. Доказано, что небольшое количество воды и перекус перед вакцинацией иногда предотвращают обмороки, вызванные тревогой.