Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 06:00
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Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодым

Попробуйте выполнять эти виды упражнений
Хороший баланс важен для предотвращения падений. Это особенно актуально для взрослых в возрасте 65 лет и старше. Эксперты рассказали, как этого можно достичь.
Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодым
© Hinge Health

Ходьба задом наперёд. Томас Олсен, физиотерапевт EmbdyHealth Pty Ltd, отмечает, что такая ходьба лучше подходит для тренировки баланса, чем обычная. Во время неё нам приходится сильнее концентрироваться и прилагать больше усилий для сохранения равновесия. Рекомендуется каждый день так ходить по 3 минуты.

Йога и пилатес. Они увеличивают силу ног и корпуса, которые важны для поддержания баланса. Занимайтесь этими видами упражнений один-два раза в неделю.

Упражнения для укрепления мышц кора. Задача этих мышц — удерживать тело в неподвижном состоянии и не допускать колебания верхней части тела. Подойдут для их тренировки такие упражнения, как планка, обычные приседания, приседания у стены. Их выполнение в трёх подходах по 30 раз в день — отличный способ сделать корпус сильнее.

Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодым
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Ежедневная ходьба. Эксперты отмечают, что сейчас все преимущества для здоровья от ходьбы можно получить, если в день набирать 7500 шагов. Это может включать от трёх до пяти 10-минутных прогулок в день, говорит Девин Трахман, физиотерапевт, доктор физиотерапии. При этом скорость не важна, главное — количество шагов. Благодаря этому пожилые люди могут снизить риск смертности, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снизить уровень холестерина, улучшить когнитивные способности, предотвратить потерю мышц в ногах.

Ходьба с пятки на носок. При такой ходьбе одну ногу нужно ставить прямо перед другой. Это хорошо тренирует способность удерживать равновесие. Выполняйте это упражнение в течение трёх минут в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.