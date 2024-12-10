Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодым

Ходьба задом наперёд. Томас Олсен, физиотерапевт EmbdyHealth Pty Ltd, отмечает, что такая ходьба лучше подходит для тренировки баланса, чем обычная. Во время неё нам приходится сильнее концентрироваться и прилагать больше усилий для сохранения равновесия. Рекомендуется каждый день так ходить по 3 минуты.

Йога и пилатес. Они увеличивают силу ног и корпуса, которые важны для поддержания баланса. Занимайтесь этими видами упражнений один-два раза в неделю.

Упражнения для укрепления мышц кора. Задача этих мышц — удерживать тело в неподвижном состоянии и не допускать колебания верхней части тела. Подойдут для их тренировки такие упражнения, как планка, обычные приседания, приседания у стены. Их выполнение в трёх подходах по 30 раз в день — отличный способ сделать корпус сильнее.