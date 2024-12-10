Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодым

Врачи назвали эффективные способы улучшить равновесие и оставаться вечно молодымПопробуйте выполнять эти виды упражнений
Ходьба задом наперёд. Томас Олсен, физиотерапевт EmbdyHealth Pty Ltd, отмечает, что такая ходьба лучше подходит для тренировки баланса, чем обычная. Во время неё нам приходится сильнее концентрироваться и прилагать больше усилий для сохранения равновесия. Рекомендуется каждый день так ходить по 3 минуты.
Йога и пилатес. Они увеличивают силу ног и корпуса, которые важны для поддержания баланса. Занимайтесь этими видами упражнений один-два раза в неделю.
Упражнения для укрепления мышц кора. Задача этих мышц — удерживать тело в неподвижном состоянии и не допускать колебания верхней части тела. Подойдут для их тренировки такие упражнения, как планка, обычные приседания, приседания у стены. Их выполнение в трёх подходах по 30 раз в день — отличный способ сделать корпус сильнее.
Ежедневная ходьба. Эксперты отмечают, что сейчас все преимущества для здоровья от ходьбы можно получить, если в день набирать 7500 шагов. Это может включать от трёх до пяти 10-минутных прогулок в день, говорит Девин Трахман, физиотерапевт, доктор физиотерапии. При этом скорость не важна, главное — количество шагов. Благодаря этому пожилые люди могут снизить риск смертности, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снизить уровень холестерина, улучшить когнитивные способности, предотвратить потерю мышц в ногах.
Ходьба с пятки на носок. При такой ходьбе одну ногу нужно ставить прямо перед другой. Это хорошо тренирует способность удерживать равновесие. Выполняйте это упражнение в течение трёх минут в день.
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