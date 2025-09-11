Врачи назвали грецкие орехи лучшей закуской для памяти

Врачи назвали грецкие орехи лучшей закуской для памятиЭто подтверждают и научные исследования
Вот несколько причин добавить грецкие орехи в рацион.
Содержат много омега-3. Эти полезные жиры улучшают работу клеток мозга, его кровоснабжение. В результате ум у вас станет более ясным.
Обладают противовоспалительным действием. Омега-3 жирные кислоты известны способностью бороться с воспалением.
В них много антиоксидантов. Грецкие орехи заняли второе место в рейтинге продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов. Эти вещества защищают мозг, так как борются с воспалением и окислительным стрессом.
Содержат большое количество нейропротекторных питательных веществ. К ним относятся витамин Е, мелатонин, фолиевая кислота, клетчатка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.