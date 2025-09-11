Врачи назвали грецкие орехи лучшей закуской для памяти

В них много антиоксидантов. Грецкие орехи заняли второе место в рейтинге продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов. Эти вещества защищают мозг, так как борются с воспалением и окислительным стрессом.

Содержат большое количество нейропротекторных питательных веществ. К ним относятся витамин Е, мелатонин, фолиевая кислота, клетчатка.

