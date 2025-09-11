Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 сентября 2025, 12:45
1 мин.

Врачи назвали грецкие орехи лучшей закуской для памяти

Это подтверждают и научные исследования
С годами память может ухудшаться. К счастью, некоторые продукты могут этому препятствовать. Например, грецкие орехи.
© Goingnuts

Вот несколько причин добавить грецкие орехи в рацион.

Содержат много омега-3. Эти полезные жиры улучшают работу клеток мозга, его кровоснабжение. В результате ум у вас станет более ясным.

Обладают противовоспалительным действием. Омега-3 жирные кислоты известны способностью бороться с воспалением.

© Mad about Macarons

В них много антиоксидантов. Грецкие орехи заняли второе место в рейтинге продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов. Эти вещества защищают мозг, так как борются с воспалением и окислительным стрессом.

Содержат большое количество нейропротекторных питательных веществ. К ним относятся витамин Е, мелатонин, фолиевая кислота, клетчатка.

