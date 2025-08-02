Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 августа 2025, 08:15
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Врачи назвали куркуму лучшей специей для здоровья кишечника

Добавьте её в свой рацион
Травы и специи придают блюдам вкус, содержат много питательных веществ, улучшающих здоровье кишечника. Самой полезной для желудка специей считается куркума.
Врачи назвали куркуму лучшей специей для здоровья кишечника
© Johns Hopkins Medicine

Вот несколько причин, почему врачи-гастроэнтерологи рекомендуют добавлять куркуму в блюда.

Улучшение микробиома кишечника. Куркумин, который содержится в куркуме, влияет на микробиом двумя способами. Во-первых, он поддерживает баланс бактерий в кишечнике. Во-вторых, полезные кишечные бактерии расщепляют куркумин и создают антиоксидантные и противовоспалительные вещества, поддерживающие общее самочувствие и здоровье кишечника.

Врачи назвали куркуму лучшей специей для здоровья кишечника
© Photographer: Jen Causey, Food Stylist: Jennifer Wendorf, Prop Stylist: Priscilla Montiel

Уменьшение воспаления. В куркуме много полифенолов. Они могут уменьшать воспаление и обладать антиоксидантными свойствами. Исследования показали, что куркума способствует снижению воспаления во многом за счёт этих веществ.

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