Врачи назвали куркуму лучшей специей для здоровья кишечника

Уменьшение воспаления. В куркуме много полифенолов. Они могут уменьшать воспаление и обладать антиоксидантными свойствами. Исследования показали, что куркума способствует снижению воспаления во многом за счёт этих веществ.

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