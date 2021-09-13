Врачи назвали почти неизлечимое заболевание лёгких, которое встречается у переболевших ковидом

Врач Наталья Шиндряева отметила, что фиброз считается наиболее частым последствием коронавирусной пневмонии. Чаще всего лёгкое оказывается поражено несильно, но это всё равно заметно. Правда, специалист-пульмонолог Светлана Турчанинова уверяет, что такие изменения в лёгких происходят в большинстве случаев при тяжёлом течении заболевания (когда требуется подключение к аппарату ИВЛ).

При фиброзе пациент жалуется на одышку, кашель, слабость и утомляемость. У него могут встречаться такие признаки, как "бледность, синюшный цвет лица", "утолщение пальцев и выпуклость ногтевой пластины", "учащённое сердцебиение, опухшие и пульсирующие шейные вены, отёки ног, загрудинные боли".

Для того чтобы в нашем организме происходил газообмен, необходима связь между альвеолами (особыми пузырьками в лёгочной ткани). Её обеспечивает соединительная ткань. В норме она должна быть довольно прочной и одновременно растяжимой. Однако под влиянием некоторых факторов (если человек много курит, живёт в местности с плохой экологией, работает в шахте, получил опасную травму, заболел пневмонией) она может воспаляться и в итоге занимать место альвеол.