Врачи назвали почти неизлечимое заболевание лёгких, которое встречается у переболевших ковидом

Врачи назвали почти неизлечимое заболевание лёгких, которое встречается у переболевших ковидомЭто одно из самых частых последствий коронавируса
Врач Наталья Шиндряева отметила, что фиброз считается наиболее частым последствием коронавирусной пневмонии. Чаще всего лёгкое оказывается поражено несильно, но это всё равно заметно. Правда, специалист-пульмонолог Светлана Турчанинова уверяет, что такие изменения в лёгких происходят в большинстве случаев при тяжёлом течении заболевания (когда требуется подключение к аппарату ИВЛ).
При фиброзе пациент жалуется на одышку, кашель, слабость и утомляемость. У него могут встречаться такие признаки, как "бледность, синюшный цвет лица", "утолщение пальцев и выпуклость ногтевой пластины", "учащённое сердцебиение, опухшие и пульсирующие шейные вены, отёки ног, загрудинные боли".
Для того чтобы в нашем организме происходил газообмен, необходима связь между альвеолами (особыми пузырьками в лёгочной ткани). Её обеспечивает соединительная ткань. В норме она должна быть довольно прочной и одновременно растяжимой. Однако под влиянием некоторых факторов (если человек много курит, живёт в местности с плохой экологией, работает в шахте, получил опасную травму, заболел пневмонией) она может воспаляться и в итоге занимать место альвеол.
Лечение фиброза состоит из приёма лекарств и физиотерапии. По словам врача Светланы Турчаниновой, из препаратов назначают системные глюкокортикостероиды, бронхолитики, антифибротические лекарственные средства. Также пациент ходит на массаж грудной клетки, электролечение, ЛФК.
Если же соединительная ткань полностью заменила альвеолы, возникает цирроз лёгкого, пишет автор. В этом случае поможет лишь трансплантация.
По поводу обратимости фиброза доктор медицинских наук, пульмонолог Евгений Шмелёв говорит, что это невозможно. В то же время если на рентгеновских снимках видны уплотнения и ретикулярные тени, то они через некоторое время могут исчезнуть.
Для снижение риска развития фиброза рекомендуется отказаться от курения, не дышать токсинами, сразу же лечить пневмонию, проходить обследование при приёме некоторых лекарств (к примеру, от аритмии).