Врачи назвали пять скрытых симптомов рака

Врачи назвали пять скрытых симптомов ракаНе пропустите эти признаки
Рак - это вторая по распространённости причина смерти во всём мире после болезней сердца. Крайне важно выявить это заболевание на ранних стадиях, чтобы лечение было успешным. И вот пять симптомов, на которые вы должны обратить внимание.
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Существует несколько признаков того, что у вас уже развивается рак. И эти симптомы могут быть неочевидными.
Боль в животе. Если боль в животе отдаёт в спину, то это может указывать на рак поджелудочной железы. Эта болезнь встречается редко, но чаще всего диагностируется уже на поздних стадиях. И на сегодняшний день нет эффективного способа выявления рака поджелудочной.
Усталость. Она может быть симптомом рака яичников. Эта разновидность онкологии тоже может оставаться незамеченной до самых поздних этапов. Чаще всего рак яичников развивается у женщин после менопаузы, риск его появления увеличивается с возрастом.
Вагинальное кровотечение. Если вы заметили странное кровотечение во время занятий сексом, в период менопаузы или между менструациями, то это может говорить о раке шейки матки. Ещё один признак этой разновидности рака - водянистая слизь с примесью крови, которая выделяется из влагалища.
Кровь в стуле. Эксперты отмечают, что это может быть симптомом колоректального рака (рака толстой кишки). Кроме того, на ранних стадиях эта болезнь часто протекает бессимптомно.
Кашель. Если у вас не проходит кашель, то это может говорить о раке лёгких. Среди других симптомов - одышка, боль в груди, охриплый голос, кровохарканье.
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