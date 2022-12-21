Врачи назвали пять скрытых симптомов рака

Вагинальное кровотечение. Если вы заметили странное кровотечение во время занятий сексом, в период менопаузы или между менструациями, то это может говорить о раке шейки матки. Ещё один признак этой разновидности рака - водянистая слизь с примесью крови, которая выделяется из влагалища.

Кровь в стуле. Эксперты отмечают, что это может быть симптомом колоректального рака (рака толстой кишки). Кроме того, на ранних стадиях эта болезнь часто протекает бессимптомно.