Врачи назвали самый недооценённый и полезный овощ

Опубликовано 22 ноября 2024, 00:451 мин.
Врачи назвали самый недооценённый и полезный овощИ это кресс-салат
Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали кресс-салат самым богатым питательными веществами овощем. Особенно много в нём витаминов С и К.
В кресс-салате содержится большое количество витаминов C, K, а также немного меньше витаминов A и B6. Особенно важен витамин К для женщин, поскольку он увеличивает плотность костей. Также этот овощ на 95% состоит из воды, а остальные 5% - клетчатка. Улучшают концентрацию и предотвращают развитие дегенерации жёлтого пятна в кресс-салате лютеин и зеаксантин.
Кресс-салат можно добавлять во множество блюд. Например, в бутерброд, жаркое или суп.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова