Врачи назвали самый недооценённый и полезный овощ

В кресс-салате содержится большое количество витаминов C, K, а также немного меньше витаминов A и B6. Особенно важен витамин К для женщин, поскольку он увеличивает плотность костей. Также этот овощ на 95% состоит из воды, а остальные 5% - клетчатка. Улучшают концентрацию и предотвращают развитие дегенерации жёлтого пятна в кресс-салате лютеин и зеаксантин.