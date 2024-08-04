Врачи объяснили, чем опасен для здоровья слишком длительный сон

Если вы регулярно спите больше восьми-девяти часов в сутки, то это уже пересыпание. Обычно оно указывает на скрытое расстройство сна или другие проблемы со здоровьем. То есть это скорее симптом, чем диагноз.

Чаще всего пересыпание связано со следующими состояниями: ожирение, болезнь сердца, диабет, синдром беспокойных ног, бруксизм, хроническая боль, расстройство сна, гипотиреоз, тревога или депрессия.

Результаты одного исследования показали, что сон более шести-восьми часов в день (включая дневной) связан с более высоким риском смерти от сердечных заболеваний.