Врачи объяснили, что нужно делать при кишечной инфекции

Если вы столкнулись с симптомами норовируса, то есть с тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе, - пейте много жидкости и придерживайтесь лёгкой диеты. В частности, она должна включать бульон, крекеры или ароматизированную воду.

В первые пару дней вы не будете хотеть ни есть, ни пить и почувствуете сильную усталость.

Чтобы напомнить себе об употреблении воды, установите на телефоне таймер.

Особенно серьёзно навредить обезвоживание может здоровью маленьких детей и пожилых людей.

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