Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости рта

Воспаление

Хроническое воспаление может привести в том числе и к раку. Оно может возникать из-за употребления алкоголя.

Нехватка питательных веществ

Из-за хронического употребления алкоголя развивается нехватка фолиевой кислоты, витамина А, витамина С и витамина Е. Эти вещества нужны для правильного синтеза и восстановления ДНК и в целом действуют как антиоксиданты. Также из-за спиртных напитков ухудшается всасывание многих витаминов и некоторых минералов: в том числе железа, цинка, селена.

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