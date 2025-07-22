Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 08:15
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Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости рта

Вот о чём вам нужно знать
На рак полости рта может влиять то, что мы едим и пьём. В том числе спиртное. Есть несколько факторов, за счёт которых алкоголь вызывает онкологию.
Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости рта
© Westend61

Изменения в микробиоме кишечника

Алкоголь может этому способствовать, что повышает риск развития заболеваний дёсен. Именно они приводят к раку полости рта.

Повреждение клеток и ДНК

Спиртное расщепляется на токсичный ацетальдегид. Также алкоголь способствует более лёгкому всасыванию других канцерогенов и химических веществ.

Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости рта
© Getty Images. EatingWell design

Воспаление

Хроническое воспаление может привести в том числе и к раку. Оно может возникать из-за употребления алкоголя.

Нехватка питательных веществ

Из-за хронического употребления алкоголя развивается нехватка фолиевой кислоты, витамина А, витамина С и витамина Е. Эти вещества нужны для правильного синтеза и восстановления ДНК и в целом действуют как антиоксиданты. Также из-за спиртных напитков ухудшается всасывание многих витаминов и некоторых минералов: в том числе железа, цинка, селена.

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