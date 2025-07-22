Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости рта

Врачи объяснили, как алкоголь вызывает рак полости ртаВот о чём вам нужно знать
Изменения в микробиоме кишечника
Алкоголь может этому способствовать, что повышает риск развития заболеваний дёсен. Именно они приводят к раку полости рта.
Повреждение клеток и ДНК
Спиртное расщепляется на токсичный ацетальдегид. Также алкоголь способствует более лёгкому всасыванию других канцерогенов и химических веществ.
Воспаление
Хроническое воспаление может привести в том числе и к раку. Оно может возникать из-за употребления алкоголя.
Нехватка питательных веществ
Из-за хронического употребления алкоголя развивается нехватка фолиевой кислоты, витамина А, витамина С и витамина Е. Эти вещества нужны для правильного синтеза и восстановления ДНК и в целом действуют как антиоксиданты. Также из-за спиртных напитков ухудшается всасывание многих витаминов и некоторых минералов: в том числе железа, цинка, селена.
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