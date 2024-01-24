Врачи объяснили, как долго сохраняется у человека иммунитет к ковиду

Недавний обзор исследований показал, что перенесённая ранее инфекция SARS-CoV-2 обеспечила защитный иммунитет против повторного заражения альфа-, бета- и дельта-вариантами в 85,2% случаев за четыре недели. Защита от повторного заражения этими вариантами оставалась высокой (78,6%) через 40 недель, или чуть более девяти месяцев, после предыдущего заражения. Затем спустя 80 недель (18 месяцев) уровень защиты снизился до 55,5%.

Обзор 2023 года показал, что оригинальные вакцины были эффективны в защите от симптоматической дельта-инфекции на 79,6% и 49,7% через один и девять месяцев после вакцинации соответственно. В тот же временной период они были эффективны против симптоматического омикрона на 60,4% и 13,3%. При этом регулярные ревакцинации могут дать иммунитет против различных вариантов ковида.

Недавнее исследование показало, что вакцинация от COVID обеспечивает более длительную защиту от повторного заражения, чем естественная защита. Среднее время от заражения до повторного заражения у невакцинированных людей составляло всего шесть месяцев, а у тех, кто получивших одну, две или три дозы вакцины после первого заражения, — 14 месяцев. Это называется гибридным иммунитетом.

Точно определить, сколько сохраняется иммунитет к ковиду, сложно. Объясняется это тем, что иммунная система каждого человека уникальна, а SARS-CoV-2 продолжает мутировать. Имеющиеся данные показывают, что иммунитет после заражения у здоровых взрослых обычно сохраняется в течение шести месяцев и может быть продлён с помощью вакцинации. Но бывают и исключения: например, когда вирус сильно мутирует.

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