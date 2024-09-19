Врачи объяснили, как должна выглядеть сбалансированная диета

Доктор Шилпа Бхупатираджу, доцент кафедры медицины Гарвардской медицинской школы в Бостоне, говорит, что поиск баланса — это больше, чем просто сложение цифр. Также этот подход необязательно должен быть сложным.

Вот на чём нужно сосредоточиться при формировании сбалансированного рациона.

Представьте себе тарелку. Доктор Мэтью Лэндри, доцент кафедры здоровья населения и профилактики заболеваний Калифорнийского университета в Ирвайне, отмечает, что нужно начать с концентрации на продуктах, богатых питательными веществами. При выборе еды думайте, содержит ли она много витаминов и минералов.

50% тарелки должно быть в идеале заполнено овощами и фруктами. Также на ней должны быть цельнозерновые продукты, белок (в идеале — растительный).

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации по питанию, необходимо выбирать молочные продукты с низким содержанием жира или обезжиренные, использовать жидкие растительные масла вместо тропических масел и частично гидрогенизированных жиров, выбирать минимально обработанные продукты вместо ультраобработанных, ограничивать потребление добавленных сахаров и соли.

Не рассчитывайте на быстрые решения. Не существует коротких путей для исправления дисбаланса в питании. Бхупатираджу предложила с осторожностью относиться к модным диетам и сосредоточиться на моделях питания, подкреплённых научными данными. Лучше всего подойдут для поддержания здоровья сердца диеты DASH, пескетарианская и средиземноморская.

Это необязательно должно быть разорительно. Ищите распродажи, купоны и рекламные акции. Старайтесь покупать оптом, когда это возможно. Также помните, что консервированные и замороженные фрукты и овощи могут содержать столько же питательных веществ, сколько и свежие. Сезонные продукты могут быть более доступными, а ещё вы можете выращивать всё самостоятельно.