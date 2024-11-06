Врачи объяснили, как можно защититься от остеопороза

Незначительные удары или падения могут привести к переломам. Особенно в области бедра, запястья или позвоночника. Эти разновидности переломов часто указывают на наличие остеопороза.

Если вы заметили, что становитесь ниже ростом, это тоже может быть признаком заболевания. Люди с остеопорозом, у которых были множественные переломы позвоночника, могут потерять от 5 до 8 см и более за короткое время.

Искривление осанки или заметные изменения в ней могут привести к сутулости. Это может значить, что позвоночник ослабевает и теряет плотность.

Ещё один признак остеопороза — постоянная боль в спине. Также она является результатом небольших переломов позвоночника или его сдавления.