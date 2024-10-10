Врачи объяснили, как на самом деле выглядит здоровый ночной сон

В действительности здоровый сон цикличен в течение ночи, ведь за этот период сменяют друг друга несколько стадий. В результате все мы просыпаемся за ночь несколько раз. Кто-то помнит одно или несколько таких пробуждений, а кто-то их не помнит вообще.

Во взрослом возрасте наш сон проходит через различные циклы и короткие пробуждения в течение ночи. Циклы сна длятся примерно по 90 минут.

Обычно начинается всё с лёгкого сна, а затем мы переходим к более глубоким стадиям сна и просыпаемся в фазе быстрого движения глаз. Эта стадия часто связана с яркими сновидениями.

Если сон у нас хороший, то большая часть глубокого сна будет приходиться на первую половину ночи, а фаза быстрого сна — на вторую её половину.