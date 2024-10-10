Врачи объяснили, как на самом деле выглядит здоровый ночной сон

Врачи объяснили, как на самом деле выглядит здоровый ночной сонВы удивитесь
В действительности здоровый сон цикличен в течение ночи, ведь за этот период сменяют друг друга несколько стадий. В результате все мы просыпаемся за ночь несколько раз. Кто-то помнит одно или несколько таких пробуждений, а кто-то их не помнит вообще.
Во взрослом возрасте наш сон проходит через различные циклы и короткие пробуждения в течение ночи. Циклы сна длятся примерно по 90 минут.
Обычно начинается всё с лёгкого сна, а затем мы переходим к более глубоким стадиям сна и просыпаемся в фазе быстрого движения глаз. Эта стадия часто связана с яркими сновидениями.
Если сон у нас хороший, то большая часть глубокого сна будет приходиться на первую половину ночи, а фаза быстрого сна — на вторую её половину.
Обычно взрослые люди проходят через пять или шесть циклов сна за ночь. И совершенно нормально, если вы ненадолго просыпаетесь в конце каждого из них. То есть вы можете за ночь просыпаться пять раз. С возрастом это число может увеличиваться. Также нормально и то, что вы можете не помнить этих пробуждений, ведь они бывают довольно короткими.
«Хороший сон» — это не только о его количестве, но и о качестве. Для большинства людей такой сон означает способность засыпать вскоре после того, как они легли в постель (примерно в течение 30 минут), спать без пробуждений в течение длительного времени, а также просыпаться отдохнувшими. Вы также не должны чувствовать себя сонным в течение дня, особенно если регулярно спите не менее 7 часов в сутки.
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