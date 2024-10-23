Врачи объяснили, как нехватка витамина D может привести к аутоиммунным заболеваниям

Дело в том, что в детстве тимус помогает тренировать иммунные клетки: они учатся различать собственные ткани организма и вредоносных захватчиков. Недостаток витамина D на этом этапе жизни приводит к более быстрому старению тимуса. Это обнаружили учёные.

В результате тимус менее эффективно фильтрует иммунные клетки. Это способствует тому, что они могут ошибочно атаковать здоровые ткани, что повышает риск развития, например, диабета 1 типа.