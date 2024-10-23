Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 октября 2024, 17:15
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Врачи объяснили, как нехватка витамина D может привести к аутоиммунным заболеваниям

Это подтвердило недавнее исследование
Согласно научной работе Университета Макгилла объясняет, дефицит витамина D в раннем детстве связан с более высоким риском возникновения аутоиммунных заболеваний. Об этом подробнее говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Врачи объяснили, как нехватка витамина D может привести к аутоиммунным заболеваниям
© Health Digest

Дело в том, что в детстве тимус помогает тренировать иммунные клетки: они учатся различать собственные ткани организма и вредоносных захватчиков. Недостаток витамина D на этом этапе жизни приводит к более быстрому старению тимуса. Это обнаружили учёные.

В результате тимус менее эффективно фильтрует иммунные клетки. Это способствует тому, что они могут ошибочно атаковать здоровые ткани, что повышает риск развития, например, диабета 1 типа.

Врачи объяснили, как нехватка витамина D может привести к аутоиммунным заболеваниям
© Science Advances (2024). DOI: 10.1126/sciadv.adm9582

Новое исследование проводилось на мышах, однако его результаты актуальны и для человека. Всё потому, что у обоих видов тимус функционирует одинаково.

Также одно финское исследование 2001 года показало, что дети, которым в раннем возрасте давали витамин D, имели в 5 раз меньше шансов на развитие диабета 1 типа в более позднем возрасте.

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