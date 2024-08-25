Врачи объяснили, как по состоянию икр определить уровень холестерина

Из признаков тендинита выделяют боль при ходьбе по лестнице, боль в стопе после занятий спортом, слабые голени, отёк стопы. По мнению специалистов, при высоком уровне холестерина ослабляются сухожилия в целом.

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