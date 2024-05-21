Врачи объяснили, как связаны астма и здоровье сердца

Врачи объяснили, как связаны астма и здоровье сердцаИмейте это в виду
Астма представляет собой серьёзное хроническое заболевание, при котором дыхательные пути воспаляются. Часто это происходит в ответ на провоцирующие факторы.
Некоторые исследования демонстрируют, что люди с астмой могут столкнуться с более высоким риском возникновения различных проблем с сердцем. Один анализ, опубликованный в журнале CHEST в 2020 году, показал, что существует связь между астмой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснилось после учёта других факторов.
Научная работа 2022 года, опубликованная в «Журнале Американской кардиологической ассоциации», показала, что участники с персистирующей астмой имели более высокие показатели каротидных бляшек и более высокие уровни воспалительных биомаркеров, чем люди без астмы. Высокий уровень бляшек в сонной артерии считается предиктором инсультов, вызванных тромбами, и серьёзных сердечно-сосудистых событий.
Учёным известно, что астма и сердечно-сосудистые заболевания имеют общую связь: воспаление. Лёгкие насыщают кровь кислородом, который затем сердце перекачивает в остальные части тела. Есть вероятность, что воспаление в лёгких переносится с кровью, распространяется на остальную часть тела и влияет на здоровье мозга и сердечно-сосудистую систему.
Хроническое воспаление дыхательных путей может со временем повредить кровеносные сосуды и привести к гипертонии. Также воспаление связано с накоплением бляшек в артериях, что может привести к сердечному приступу или инсульту.
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