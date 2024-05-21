Врачи объяснили, как связаны астма и здоровье сердца

Научная работа 2022 года, опубликованная в «Журнале Американской кардиологической ассоциации», показала, что участники с персистирующей астмой имели более высокие показатели каротидных бляшек и более высокие уровни воспалительных биомаркеров, чем люди без астмы. Высокий уровень бляшек в сонной артерии считается предиктором инсультов, вызванных тромбами, и серьёзных сердечно-сосудистых событий.

Учёным известно, что астма и сердечно-сосудистые заболевания имеют общую связь: воспаление. Лёгкие насыщают кровь кислородом, который затем сердце перекачивает в остальные части тела. Есть вероятность, что воспаление в лёгких переносится с кровью, распространяется на остальную часть тела и влияет на здоровье мозга и сердечно-сосудистую систему.

Хроническое воспаление дыхательных путей может со временем повредить кровеносные сосуды и привести к гипертонии. Также воспаление связано с накоплением бляшек в артериях, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

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