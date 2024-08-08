Врачи объяснили, как успокоить разум и спать лучше

Майкл Бреус, доктор философии, клинический психолог из Манхэттен-Бич, Калифорния, отмечает, что многие не могут перестать думать о различных вещах перед сном по одной причине. Наш мозг в течение всего дня собирает информацию, а «подбрасывает» нам её в состоянии покоя.

Существует несколько способов перестать слишком много думать перед сном.

Откажитесь от устройств. Свет от электронных экранов не только нарушает выработку мелатонина, также гаджеты могут усилить беспокойство и тревогу, если вы читаете плохие новости. Выключайте все подобные устройства хотя бы за час до сна, рекомендуется даже вообще их убрать из спальни.

Запланируйте «время для беспокойства". Выделите 15−30 минут в день, по крайней мере за один-два часа до сна, чтобы записать свои переживания.

Создайте рутину, которая позволит вашему мозгу расслабиться. Начните подготовку ко сну хотя бы за полчаса до него. Займитесь чем-то расслабляющим: послушайте музыку или почитайте.

Ведите список благодарностей. Влияние этих позитивных мыслей будет сильнее, если вы станете их записывать. Каждый вечер перечисляйте три-пять вещей, за которые вы благодарны.