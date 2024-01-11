Врачи объяснили, когда при кашле нужно обращаться за медицинской помощью

Кашель - это реакция организма на раздражение горла или дыхательных путей. Слишком длительный и непрекращающийся кашель может указывать на проблемы со здоровьем. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если кашель сохраняется в течение нескольких недель либо если при кашле выделяется обесцвеченная или кровавая слизь.

Слишком сильный кашель может привести к бессоннице, головокружению или обмороку, головным болям, недержанию мочи, рвоте, переломам рёбер.