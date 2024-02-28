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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 09:45
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Врачи объяснили, может ли пищевая добавка с цинком продлить срок действия ботокса

Существует мнение, что эти добавки действительно помогают
Всем хочется, чтобы эффект на лице от уколов ботокса сохранялся как можно дольше. Но может ли этому способствовать приём добавок с цинком?

В соцсети TikTok дерматологи и другие пользователи говорят, что приём цинка может помочь продлить действие инъекций ботокса. Например, медсестра, делающая инъекции, Ава ЛеКлер советует пить добавки с цинком за пять дней до укола и через пять дней после него, дерматолог Линдси Зубрицки, доктор медицинских наук, добавляет, что приём цинка перед инъекции повышает эффективность и продолжительность действия ботокса на 30%. Однако другие эксперты с этим не согласны.

Ван Кэм, специалист по эстетике кожи, заявил, что всё это — полуправда и что сейчас недостаточно исследований, чтобы подтвердить эффективность цинка. Ботокс представляет собой инъекцию ботулотоксина, который вырабатывается бактерией Clostridium botulinum, блокирующей нервные сигналы и заставляющей мышцы расслабляться.

Эффект ботокса проходит через три-шесть месяцев, а сама инъекция может быть дорогой.

Врачи объяснили, может ли пищевая добавка с цинком продлить срок действия ботокса
© IRINA EFREMOVA / STOCKSY

По мнению врачей, действительно между цинком и ботоксом есть связь. Однако не совсем ясно, может ли приём добавок с цинком повлиять на стойкость ботокса. Специалисты не уверены на 100% в том, как действует ботокс, но знают, что молекуле ботокса требуется цинк для эффективной связи с тканями.

Проблема в том, что в реальности у одних пациентов после приёма цинка есть результат (то есть ботокс держится дольше), а у других его нет.

Приём добавок с цинком в течение короткого периода времени, как правило, безопасен. Но эти добавки не совсем безвредны: можно принять слишком много цинка, и это может помешать действию других лекарств, которые вы принимаете. Об этом предупредил Скотт Китли, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог и совладелец Keatley Medical Nutrition Therapy.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.