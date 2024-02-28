Врачи объяснили, может ли пищевая добавка с цинком продлить срок действия ботокса

Врачи объяснили, может ли пищевая добавка с цинком продлить срок действия ботоксаСуществует мнение, что эти добавки действительно помогают
В соцсети TikTok дерматологи и другие пользователи говорят, что приём цинка может помочь продлить действие инъекций ботокса. Например, медсестра, делающая инъекции, Ава ЛеКлер советует пить добавки с цинком за пять дней до укола и через пять дней после него, дерматолог Линдси Зубрицки, доктор медицинских наук, добавляет, что приём цинка перед инъекции повышает эффективность и продолжительность действия ботокса на 30%. Однако другие эксперты с этим не согласны.
Ван Кэм, специалист по эстетике кожи, заявил, что всё это — полуправда и что сейчас недостаточно исследований, чтобы подтвердить эффективность цинка. Ботокс представляет собой инъекцию ботулотоксина, который вырабатывается бактерией Clostridium botulinum, блокирующей нервные сигналы и заставляющей мышцы расслабляться.
Эффект ботокса проходит через три-шесть месяцев, а сама инъекция может быть дорогой.
По мнению врачей, действительно между цинком и ботоксом есть связь. Однако не совсем ясно, может ли приём добавок с цинком повлиять на стойкость ботокса. Специалисты не уверены на 100% в том, как действует ботокс, но знают, что молекуле ботокса требуется цинк для эффективной связи с тканями.
Проблема в том, что в реальности у одних пациентов после приёма цинка есть результат (то есть ботокс держится дольше), а у других его нет.
Приём добавок с цинком в течение короткого периода времени, как правило, безопасен. Но эти добавки не совсем безвредны: можно принять слишком много цинка, и это может помешать действию других лекарств, которые вы принимаете. Об этом предупредил Скотт Китли, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог и совладелец Keatley Medical Nutrition Therapy.
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