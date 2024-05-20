Врачи объяснили, можно ли после лечения рака заболеть другим его видом

В этом году стало известно, что Саре Фергюсон, герцогине Йоркской, поставили диагноз «злокачественная меланома». Случилось это вскоре после лечения рака молочной железы. Вероятнее всего, это новый рак, который не является рецидивом или метастазами первого.

Австралийские исследования, проведенные в Квинсленде и Тасмании, демонстрируют, что у взрослых, перенёсших рак, вероятность развития второго типа рака примерно на 6−36% выше, чем риск возникновения рака в общей популяции.

Риск возникновения новой разновидности рака после лечения другого типа онкологии связан с образом жизни, генетическими и экологическими факторами. Также повышенный риск частично обусловлен воздействием на организм некоторых методов лечения рака и процедур визуализации. Но по сравнению с пользой от этих процедур этот риск невелик.

В упомянутых выше исследованиях самый значительный риск возникновения нового рака был у людей, которые пережили рак головы и шеи или гематологический рак (рак крови). Кроме того, люди, у которых рак был диагностирован в детстве, подростковом или молодом возрасте, тоже имеют больший риск развития второго типа рака, не связанного с первым.

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