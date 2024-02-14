Врач объяснил, насколько опасен длительный кашель после болезни

К тревожным признакам относят затруднение глотания, сильную одышку и кашель с кровью. Также нужно внимательно следить за кашлем при рецидивирующей пневмонии в анамнезе или длительном курении. Если вы кашляете уже дольше восьми недель, то обязательно пройдите дополнительное обследование.

Нет убедительных доказательств эффективности лекарств против постинфекционного кашля. Фактические данные показывают небольшую пользу от ингаляторов или пероральных препаратов для лечения кашля. Но эти средства могут стоить дорого и вызывать нежелательные побочные эффекты.

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