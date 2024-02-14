Врач объяснил, насколько опасен длительный кашель после болезни

Врач объяснил, насколько опасен длительный кашель после болезниВ частности, после респираторной инфекции
Доктор Кевин Лян, семейный врач и клинический инструктор отделения семейной практики в Университете Британской Колумбии, Ванкувер, Британская Колумбия, отметил, что большая часть симптомов постинфекционного кашля проходят без лекарств.
Известно, что постинфекционный кашель поражает примерно 11–25% взрослых после респираторного заболевания и может продолжаться до восьми недель. При этом такой кашель может указывать и на астму и хроническую обструктивную болезнь лёгких.
К тревожным признакам относят затруднение глотания, сильную одышку и кашель с кровью. Также нужно внимательно следить за кашлем при рецидивирующей пневмонии в анамнезе или длительном курении. Если вы кашляете уже дольше восьми недель, то обязательно пройдите дополнительное обследование.
Нет убедительных доказательств эффективности лекарств против постинфекционного кашля. Фактические данные показывают небольшую пользу от ингаляторов или пероральных препаратов для лечения кашля. Но эти средства могут стоить дорого и вызывать нежелательные побочные эффекты.
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