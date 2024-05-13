Врачи объяснили, насколько опасно для здоровья разговаривать во сне

В Американской академии медицины сна отметили, что разговоры во мне сами по себе безвредны. Однако они могут быть симптомом другого, более опасного расстройства сна.

Если вы стали чаще разговаривать во сне, эти эпизоды возникли в более старшем возрасте или они сопровождаются движениями конечностей, дневной сонливостью, то поговорите со своим врачом. Во многих случаях лечение этого состояния не требуется. Но может быть и так, что разговоры во сне — признак других заболеваний.