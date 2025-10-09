Врачи объяснили, почему БАДы — это чаще всего пустая трата денег

Некоторые пищевые добавки могут влиять и на действие ваших лекарств. К примеру, зверобой может взаимодействовать с противозачаточными.

Даже если БАДы не принесут никакого вреда, всё равно их приём в больших количествах будет бесполезным. Ведь организм просто не сможет их использовать.

С другой стороны, в некоторых случаях пищевые добавки могут быть полезны. Например, витамин В9 - во время беременности, витамин D - если человек имеет тёмную кожу или мало времени проводит на солнце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.