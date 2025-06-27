Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железы

Содержится йод в морских водорослях, устрицах, треске, яйцах. Некоторые виды хлеба тоже могут его содержать из-за ингредиента, называемого йодатным кондиционером для теста. Если вы употребляете йодированную соль, то вы можете получать больше йода, чем вам нужно.

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