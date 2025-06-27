Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железы

Опубликовано 27 июня 2025, 04:301 мин.
Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железыОб этом мало кто задумывается
Если у вас какое-то заболевание щитовидной железы или вы следите за уровнем гормонов, то полезно знать, какие привычки могут вам навредить. Одна из них, по мнению экспертов, - чрезмерное потребление йода.
Йод необходим нашему организму, но его избыток может спровоцировать или усугубить аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Также он способен ухудшить воспаление.
Содержится йод в морских водорослях, устрицах, треске, яйцах. Некоторые виды хлеба тоже могут его содержать из-за ингредиента, называемого йодатным кондиционером для теста. Если вы употребляете йодированную соль, то вы можете получать больше йода, чем вам нужно.
Для поддержания нормальной работы щитовидной железы сосредоточьтесь на сбалансированном питании, управлении стрессом, здоровье кишечника.
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