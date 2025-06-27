Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 июня 2025, 04:30
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Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железы

Об этом мало кто задумывается
Если у вас какое-то заболевание щитовидной железы или вы следите за уровнем гормонов, то полезно знать, какие привычки могут вам навредить. Одна из них, по мнению экспертов, - чрезмерное потребление йода.
Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железы
© Dr. Alan Christianson

Йод необходим нашему организму, но его избыток может спровоцировать или усугубить аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Также он способен ухудшить воспаление.

Врачи объяснили, почему избыток йода вредит здоровью щитовидной железы
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Содержится йод в морских водорослях, устрицах, треске, яйцах. Некоторые виды хлеба тоже могут его содержать из-за ингредиента, называемого йодатным кондиционером для теста. Если вы употребляете йодированную соль, то вы можете получать больше йода, чем вам нужно.

Для поддержания нормальной работы щитовидной железы сосредоточьтесь на сбалансированном питании, управлении стрессом, здоровье кишечника.

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