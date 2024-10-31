Врачи объяснили, почему не стоит принимать советы по здоровью от тех, кто дожил до 100 лет

Доктор Брэдли Эллиотт, старший преподаватель физиологии в Вестминстерском университете, отметил, что спрашивать у долгожителей об их секрете не стоит. Всё потому, что здесь играет роль ошибка выжившего. Она возникает, когда выводы о чём-то делаются на основе группы, которая в чём-то преуспела, но упускаются из вида люди, у которых это не получилось. Это приводит к искажённой или неполной информации о чём-то.

Хороший пример ошибки выжившего — это успешные бизнесмены. Они могут приписывать свои достижения конкретным действиям. Однако есть и те, кто действовал так же, но потерпел неудачу. Такие люди остаются без внимания. Если бы мы узнали об их опыте, то могли бы учиться на их ошибках и повысить наши шансы на успех.