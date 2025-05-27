Врачи объяснили, почему нельзя наносить зубную пасту на прыщи

В состав некоторых зубных паст входит триклозан. Этот компонент обладает антибактериальными свойствами, но уменьшает он акне лишь в умеренной степени. Также он может привести к появлению резистентных штаммов бактерий, которые не убиваются и не контролируются антибиотиками.

При попадании на кожу зубная паста способна вызвать воспаление. Это может привести к появлению долговременных коричневых или белых пятен или даже рубцов, поэтому Сара Могаддам, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Селбивилля, штат Делавэр, ни в коем случае не рекомендует наносить пасту для зубов на кожу.

Также фтор в зубной пасте связывают с периоральным дерматитом. То есть с сыпью вокруг рта и носа. Эта болезнь плохо лечится и часто требует приёма пероральных рецептурных препаратов.

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